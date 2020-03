Restyling Dall’Ara: il Coronavirus rallenta il progetto

Il calcio ai tempi del Coronavirus porta con sé conseguenze sia sul campo che fuori. Se da un lato i calendari delle partite hanno subito una variazione, dall’altro anche alcuni progetti strutturali sono al momento in standby. Parliamo del Restyling del Dall’Ara.

In queste settimane era previsto in Comune l’incontro tra istituzioni e club rossoblù per la presentazione del progetto definitivo (comprendente anche costi e piano finanziario) ma tutto è momentaneamente rimandato. Il Comune deve far fronte ad una emergenza sanitaria preoccupante ed è impegnato su altri fronti, il Bologna era invece coinvolto nella diatriba per i calendari di Serie A e non c’è stato modo di incontrarsi come previsto.

Fonte: Carlino.