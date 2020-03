Restyling Dall’Ara, il Bologna pronto ad accendere il mutuo

Il Bologna non vuole fermarsi, anzi c’è la necessità di mandare messaggi chiari.

Uno di questi è relativo alle strutture, in particolar modo al Restyling del Dall’Ara. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha portato avanti i contatti con Coni e Credito Sportivo per quanto riguarda la riqualificazione del Dall’Ara. Di fatto, il club è pronto a firmare il mandato per il finanziamento e accendere il mutuo per i lavori. Come noto, i costi sono lievitati da 70 a 90 milioni circa e ora si attende di sapere se il Comune di Bologna, nonostante l’emergenza, sarà pronto ad impegnarsi con i 30 milioni inizialmente promessi.