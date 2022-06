Restyling Dall’Ara, entro il 2022 il bando di assegnazione

A margine della conferenza di presentazione di Giovanni Sartori come nuovo responsabile dell'area tecnica, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sulla questione Restyling del Dall'Ara.

Prosegue l'iter progettuale con gli incontri tecnici con Comune e Sovrintendenza soprattutto in relazione alla Torre di Maratona, ma il Bologna ha dovuto presentare un nuovo piano finanziario dopo l'innalzamento del costo delle materie prime. Il Bfc per Restyling e stadio temporaneo investirà 150 milioni di euro, più 40 che verranno investiti dal Comune. Per quanto riguarda il bando di assegnazione, Fenucci si è detto sicuro dell'assegnazione entro il 2022.