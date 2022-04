Restyling Dall’Ara: ecco la sitauzione della conferenza dei servizi

Gli aggiornamenti sul Restyling

Saranno con ogni probabilità previsti incontri con Palazzo d'Accursio per un aggiornamento della situazione, soprattutto sulla Conferenza dei Servizi la cui fine è slittata a maggio. C'è in ballo un bando da 4.5 milioni nel Pnrr per rifare l'Antistadio, pista di atletica e spogliatoi, su appoggio della Fidal. Inoltre, viene chiesto al Bologna di sistemare la Torre di Maratona che in quanto monumento sarebbe toccato al Comune. Per velocizzare i tempi si pensa anche di inserire la partita stadio temporaneo affidando la costruzione all'attuale partner dei lavori per non aprire una ulteriore pratica burocratica.