Restyling Dall’ara – Contatti in corso Comune-Bologna

Il punto sulla questione Restyling

In questi giorni l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto sapere che i lavori non partiranno prima dei Mondiali in Qatar (dicembre 2022) e qualche ritardo purtroppo c'è. Per il Resto del Carlino, manca il responsabile della validazione del progetto, che dovrà essere nominato dal Comune: e le elezioni alle porte non facilitano. A corredo mancherebbe anche un paio di documenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi al Bologna. Poi l'arena temporanea, il Bologna non potrà iniziare il restyling fino a quando non sarà allestito lo stadio temporaneo in zona Caab.