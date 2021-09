Restyling Dall’Ara, chiusa la conferenza dei servizi: ora la validazione

Passi avanti per il Restyling del Dall'Ara

Come riportato dal Resto del Carlino, si sta per chiudere la conferenza dei servizi decisoria: stanno per passare i 120 giorni dopo la presentazione del progetto definitivo da parte del Bologna. Dalla conferenza sono emerse osservazioni alle quali il Bologna ha fatto fronte - una riguarda l'ingresso ospiti non più in Menabue ma in Saragozza - spedendo le risposte richieste. Il prossimo passo è la validazione del progetto e a Casteldebole sperano che il bando dei lavori possa partire a settembre.