Carlino – Fenucci: “Difficile pensare di aprire la campagna abbonamenti”

L' Ad Fenucci sulla possibilità di aprire una campagna abbonamenti con l'aumento capienza al 75%.

Nonostante i passi avanti nelle riaperture degli impianti sportivi, secondo l'Ad Claudio Fenucci, non si è ancora pronti per programmare gli incassi dalla vendita dei biglietti e l'apertura di una campagna abbonamenti.

L'ambizione della Lega Serie A è sempre stata quella di puntare alla riapertura completa degli impianti, ma per pensare ad una campagna abbonamenti non basta la capienza: "Il 75% di capienza è subordinata al fatto che l'Emilia Romagna sia in zona bianca, ma se si tornasse in zona gialla e aprissimo la campagna abbonamenti ci ritroveremmo nella situazione delle chiusure, ossia a rimborsare gli spettatori. Difficilmente si potrà pensare a una campagna abbonamenti nella stagione corrente." Niente campagna dunque, ma almeno la buona notizia dell'aumento capienza, con il Dall'Ara che potrà ospitare 22.000 paganti circa, contro i 15.000 delle scorse settimane.