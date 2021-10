Carlino – Casteldebole: partitelle e applausi con Tessitori e Poli

Nel primo allenamento a porte aperte dopo molto tempo, tifosi e giocatori si riuniscono in un clima molto disteso

Prove di normalità, considerando anche il lungo applauso tributatogli dai giocatori rossoblù, prima di intrattenerli con una breve partitella da 60 min., in cui si sono affrontate primavera e prima squadra. A livello tattico la prima cosa che salta all'occhio è la conferma del 3412 da parte di Sinisa Mihaijlovic, nonostante una formazione un pò rimaneggiata, e per l'infortuni, e per le partenze dei nazionali; il punteggio finale si è fissato sul 4 - 1, con le reti di Binks, Hickey e la doppietta di Riccardo Orsolini, che però ha fallito un calcio di rigore, così come Sansone. Tra gli spettatori una menzione d'onore per Andrea Poli, ex centrocampista rossoblù, e Amedeo Tessitori, pivot della Virtus. Tra gli indisponibili Arnautovic e Schouten non sono scesi in campo, mentre Kingsley e Dijks hanno svolto una seduta personalizzata.