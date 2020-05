Responsabilità medici, Castellacci: “Decisione assurda senza consultarci”

La Lega Calcio ha chiesto formalmente la modifica del protocollo per la ripresa del campionato e tra i punti da cambiare, soprattutto che fanno più discutere, c’è anche la responsabilità dei medici. Su questo tema si è espresso il presidente dei medici calcio Enrico Castellacci:

“Da tempo dicevamo che i protocolli non erano fattibili – ha affermato a Tmw – Notiamo, e ci fa piacere, che la Serie A ci è venuta dietro e ora stanno cercando una soluzione. Noi in quanto medici abbiamo nel nostro dna la responsabilità civile e penale e non serve un ministro a dircelo, la cosa assurda è che il responsabile sia solo il medico. E’ stata presa una decisione senza sentire il parere della categoria. Non rifuggiamo alle responsabilità ma vogliamo che siano condivise”.