Repubblica – Zanetti-Sampdoria affare complicato, ma i tifosi ci sperano

Per il club blucerchiato c'è una situazione complicata. È stata rinviata la mensilità di dicembre 2022 per i tesserati, inglobata in una situazione debitoria complessiva da oltre 150 milioni di euro. Il quotidiano sostiene che in uno scenario del genere l'inserimento di Zanetti – sia esso come proprietario o forza imprenditoriale da socio – nella proprietà della Sampdoria non è poi così fattibile. L'attuale presidente delle V Nere non smentisce e né conferma la notizia: «mai dire mai». E dunque i tifosi doriani non possono fare altro che sperare.