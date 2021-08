Repubblica – Voti di mezza estate: dai guai in difesa alle speranze in attacco

Il pagellone di Repubblica al calcio d'agosto rossoblù

Si parte dai portieri, a cui il quotidiano dà un 6,5: Skorupski non ha fatto errori, anzi ha contribuito a salvare un parziale che poteva essere peggiore in più di un'occasione (soprattutto con il Pordenone). Bardi, invece, non ha avuto molte chance per far vedere il suo potenziale ma è un secondo affidabile. Si passa poi alla difesa, unica nota dolente di questa estate rossoblù: per Repubblica è un 5, con la coppia Bonifazi-Soumaoro che nonostante la maggiore fisicità non ha ingranato e ha mostrato diverse lacune tattiche. Anche il centrocampo ha palesato insicurezze, e il voto è 5,5: le qualità di Schouten, Svanberg e Dominguez non sono in dubbio, ma in una mediana a due faticano a fare filtro. Meglio invece l'attacco, anche se per Repubblica è il reparto più difficile su cui sbilanciarsi: la prima di Marko Arnautovic però fa sognare Mihajlovic e i tifosi rossoblù.