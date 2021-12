Repubblica – Vicino il rinnovo di Skorupski

La società valuta il prolungamento del contratto

In queste quattro stagioni è cresciuto ma ha evidenziato anche un rendimento troppo altalenante. Non è un mistero che il portiere polacco piaccia più a Casteldebole che ai tifosi rossoblù. Mercoledì sera contro la sua ex squadra ha fatto un’ottima partita: ha dato sicurezza al reparto ed effettuato parate importanti nei momenti decisivi. La società è soddisfatta delle prestazioni dell’estremo difensore motivo per il quale vorrebbe allungargli il contratto in scadenza a giugno 2023. Entro Natale potrebbe già arrivare l’ufficialità del prolungamento, notizia che desterebbe perplessità in molti: toccherà, quindi, a Skorupski convincere anche i suoi detrattori.