Repubblica – Via il glamour, ora Inzaghi è guerriero sannita

La nuova esperienza di Pippo Inzaghi a Benevento sta andando a gonfie vele. Anche se mercoledì è arrivata una dura sconfitta con l’Inter, l’ex tecnico del Bologna si è calato bene nella realtà di provincia.

Lui, molto glam tra Milano, la Lombardia, Marittima e il bagno Paparazzi, a Benevento è diventato una mezza divinità, non solo per aver staccato di 18 e 25 punti la seconda e la terza della B, ma anche per essersi integrato perfettamente tra i guerrieri sanniti. Inzaghi, come riporta Repubblica, ha preso casa vicino all’Arco di Traiano e sceglie di vivere quotidianamente la vita di Benevento con lunghe passeggiate su Corso Garibaldi accompagnato dalla fidanzata Angela, la stessa che l’aveva seguito a Bologna. Soddisfatto anche il presidente Vigorito, soprattutto dello stakanovismo di Inzaghi: “Ho l’impressione che sia una persona dedita a questo lavoro – ha affermato Vigorito – È un vero appassionato di calcio, a tal punto che andrebbe ad allenare anche la squadra dell’oratorio”.