Repubblica – Vent’anni senza Niccolò Galli

Ieri a Casteldebole si è tenuta la commemorazione per ricordare la scomparsa, il 9 febbraio 2001, di Niccolò Galli.

Presenti, oltre che la famiglia, anche squadra, dirigenza e gli impiegati rossoblù. Ieri l’anniversario era speciale, già venti anni, dal 9 febbraio in cui Niccolò, mentre tornava a casa dopo allenamento, cadde dal motorino andando a sbattere su un guardrail in manutenzione, con un tubo d’acciaio lasciato esposto. Il Bologna ha ritirato la maglia 27 che indossava all’esordio in A, quella che ha sempre portato Quagliarella, suo compagno nelle nazionali giovanili. Ieri l’attaccante doriano ha dedicato un ricordo all’amico: “Le persone che non puoi tenere per mano le tieni nel cuore”.

Fonte-Repubblica