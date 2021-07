Repubblica – Van Hooijdonk e l’eterna ricerca del bomber

Santander segna in allenamento, l’olandese si scalda: " Mi manda mio padre Pierre". Aspettando Arnautovic

Interpellato pure sull'arrivo di Arnautovic, l'ex Nac Breda ha risposto: "Sarei davvero contento se arrivasse, è un grande giocatore". L'olandese è pronto dunque a prendere il posto di Santander come vice numero 9 titolare, con il Ropero che, nonostante il gran gol segnato ieri in allenamento, dovrebbe partire. Intanto, Andrea Poli è a un passo dalla Turchia e il Bologna ha già fatto sapere che non lo sostituirà andando a cercare un altro mediano sul mercato