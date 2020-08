Repubblica – Vacanze rossoblù: da dove rientrano i giocatori del Bologna

Tempo di tornare al lavoro per i giocatori del Bologna.

Quest’oggi i calciatori rossoblù si sottoporranno ai tamponi per rilevare l’eventuale positività al coronavirus. Tante e varie le località vacanziere nelle quali si sono recati. Come riporta Repubblica, Bani e Danilo avevano scelto la costiera amalfitana, mentre Svanberg si trovava in Svezia con la fidanzata. Schouten era in Olanda per il matrimonio della sorella, Dominguez in Grecia e Corbo e Medel in Spagna. Sardegna per il tecnico Sinisa Mihajlovic, che è purtroppo già risultato positivo ed è asintomatico.