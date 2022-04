Repubblica – Tutti figli di Sinisa, ed anche i risultati arrivano

Il Bologna gioca per Sinisa Mihajlovic, e i risultati non stentano ad arrivare

Le partite contro Milan e Sampdoria confermano questo trend, con un pareggio tanto importante quanto inaspettato a San Siro e la convincente vittoria casalinga contro la Sampdoria. La squadra ha attinto forza dal mister Sinisa, che dalla sua camera isolata al Sant'Orsola gioca la partita più importante della sua vita, pur senza arretrare un centimetro per il suo Bologna: rimane costantemente in contatto con i suoi collaboratori sia durante le partite che durante gli allenamenti, e trova anche il tempo per avere colloqui individuali con i suoi giocatori; è anche lo stesso Marko Arnautovic a confermarlo dopo la partita contro la Samp, dedicando la vittoria e la sua prestazione condita da doppietta, proprio all'allenatore serbo, che dichiara di vedere come un padre o un fratello maggiore. Parole non di circostanza, che hanno un certo peso, così come Barrow, spesso e volentieri lontano dalle interviste, che però ha dichiarato di sentire la mancanza dei rimproveri di Mihajlovic durante le partite. Anche ieri mattina Sinisa si è collegato con la squadra, complimentandosi per la vittoria e per la prestazione dei suoi, ed in particolare parlando con Arnautovic, con cui si è complimentato particolarmente per i due gol messi a segno, e con Sansone, amareggiato dalle occasioni sprecate. Un vero e proprio spirito di gruppo che conferma la veridicità dello slogan "We Are One", con una squadra che non avrebbe potuto reagire meglio alle sventure del proprio allenatore.