Repubblica – Tommaso Gazzoni: “Niente stadio da 18 anni, aspettiamo ancora Calciopoli”

"Non vado più allo stadio da 18 anni, cioè da quando non abbiamo più la squadra. Ma seguo a distanza. Se accendo la tv e si parla del Bologna mi fermo a guardare. Non sono un tifoso sfegatato, ma di Bologna parlo volentieri. Il mio punto di riferimento è il bar del Poggiale, in via Nazario Sauro, da Max. I migliori amici li incontro lì".