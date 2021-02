Repubblica – Tomiyasu fuori, però torna Dijks

Tomiyasu no, Dijks sì.

Per la prima volta in questa stagione, Mihajlovic dovrà rinunciare al giapponese: 270 minuti giocati su 270, unico calciatore di movimento in serie A ad aver disputato dall’inizio alla fine tutte e 23 le partite di campionato. Contro la Lazio, visti gli acciacchi, la sua presenza sembra altamente improbabile. Per un Tomiyasu indisponibile, c’è un Dijks invece che recupera e nella giornata di ieri si è tornato ad allenare con i compagni. Un rientro fondamentale per Sinisa, che si sarebbe trovato in piena emergenza sulla fascia sinistra, complice anche la squalifica di Hickey.

Fonte-Repubblica