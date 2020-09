Repubblica – Tifosi in campo ma non in curva

Adunata ieri a Casteldebole di 500 tifosi a sostegno del Bologna ma anche una forte presa di posizione del tifo organizzato in caso di riaperture parziali degli stadi.

Domani per la sfida con il Parma entreranno al Dall’Ara mille persone tra partner, medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid, ma si spera in futuro a riapertura più ampie anche se il Comitato Scientifico ha già detto no al 25% della capienza. La presa di posizione del tifo è chiara, come riporta Repubblica: “Per il Bologna faremmo qualsiasi cosa – dice la Vecchia Guardia 1974 – Tranne entrare allo stadio a queste condizioni. Non giocheremo al ‘io dentro, gli altri fuori'”.