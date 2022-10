Repubblica – Thiago Motta punta sul Bologna di Sartori

Il neo tecnico Thiago Motta sembra propenso a lanciare i nuovi acquisti a discapito di qualche senatore e a Napoli si è intravisto qualcosa di buono. Zirkzee ha segnato, Ferguson ha corso e rincorso in duello con Zielinski, Posch non avrà sempre di fronte Kvara e Moro ha avuto personalità al suo ingresso. Senza dimenticare l'ottima prestazione di Dominguez, che nuovo non è, e il ritorno al gol di Barrow, forse rivitalizzato. E da Napoli si continua ad applaudire al Bologna «la miglior squadra vista al San Paolo».