Repubblica – Su Zirkzee il peso dell’attacco: si cerca il colpo della svolta

'Per quanto accaduto giovedì al centro commerciale di Assago (un cassiere ucciso e il calciatore Pablo Marì che ha rischiato la vita), oggi il Monza è la squadra più simpatica d’Italia, quella da osservare con più benevolenza e andarla a sfidare non sarà affatto semplice' scrive Repubblica.

Il Bologna lo farà con Joshua Zirkzee in avanti al posto di Marko Arnautovic, fermato da un virus intestinale. L'olandese sostituisce l'austriaco in un Bologna che sarà uguale e quello contro il Lecce tolto appunto Arna a cui si aggiunge Bonifazi infortunato, dentro Soumaoro. Il Bologna, che ha dieci punti come il Monza, cerca una svolta dopo la vittoria con il Lecce davanti agli occhi di Joey Saputo che sarà in tribuna.