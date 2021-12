Repubblica – Stadio: Lepore frena

Il sindaco di Bologna ha parlato sull’argomento

I tempi si allungano e l’ipotesi che i lavori per lo stadio temporaneo inizino a Marzo 2022 sembra ormai tramontata. “Stiamo andando avanti ma bisogna attendere la proposta che ci verrà formalizzata dal club. Si tratta di urbanizzare un'area che va usata provvisoriamente pensando però anche alla sua seconda vita dopo quell'utilizzo. Difficile che a Marzo partano i lavori per l'impianto temporaneo: ci sono ancora procedure urbanistiche da completare” queste le parole del primo cittadino. Il Bologna continua a sperare di riuscire a giocare alla Fico Arena già il girone di ritorno della stagione 2022-2023 in modo tale da avere il Dall’Ara pronto per il 2025 e festeggiare nel nuovo stadio il centenario del primo scudetto.