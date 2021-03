Repubblica – Soumaoro alza il muro

Oggi l’esame per la difesa rossoblù sarà di quelli importanti.

Complici le assenze dei vari Tomiyasu e Danilo, e con Medel a un quarto del servizio, la coppia dei centrali in vista del match di stasera è scontata: Adama Soumaoro Valentin Antov.

Il francese, nonostante un esordio da incubo contro il Milan, si è saputo risollevare alla grande e sta fornendo prestazioni sempre più convincenti. Poi c’è un dato: nelle ultime quattro uscite il Bologna ha incassato appena due gol, uno in dieci col Sassuolo, uno col Benevento, nessuno con Parma e Lazio. Mai successo quest’anno. E Soumaoro, che aveva debuttato nel secondo tempo contro la Juve, è sempre rimasto in campo. Negli ultimi anni si sono susseguiti tanti centrali che avevano fatto ben sperare, salvo poi perdersi alla distanza. L’augurio è che l’ex Lille rappresenti un’ eccezione. Contro la Lazio ha esibito senso del piazzamento, forza fisica, capacità di colpire di testa. Coi piedi pare invece ancora acerbo, ma in fondo è la fortuna del Bologna. Sapesse anche impostare, l’avrebbe probabilmente preso qualche altro club, al momento più quotato.

Fonte-Repubblica