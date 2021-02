Repubblica – Soriano tenta Mancini, Orsolini invece non incanta più

Con il gol rifilato al Sassuolo sabato scorso, Roberto Soriano sale a quota 7 gol in campionato, confermandosi capocannoniere rossoblù e reclamando un posto da nazionale. Un centrocampista con il gol addosso può far comodo per gli Europei, e Roberto Mancini continua a monitorarlo.

Più staccato invece Orsolini, che nelle ultime partite sembra aver perso vivacità e brillantezza. Se è vero che l’ex Ascoli è nel giro azzurro da più tempo rispetto a Soriano, è anche vero che se non ritorna in forma come una volta difficilmente il ct lo chiamerà per le imminenti convocazioni di marzo. Il mese prossimo, infatti, la Nazionale giocherà tre partite per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, e se i due rossoblù saranno in lista potrebbe essere un buon tornaconto per l’Europeo. Chi invece resterà escluso, vedrà ridursi ancora di più le chance di partecipare alla manifestazione estiva. La sensazione è che al momento le possibilità di Soriano siano in forte ascesa, in virtù anche del rendimento e dell’importanza che sta avendo in questo Bologna, mentre per Orsolini servirà un immediato cambio di rotta se non vuole perdere il treno azzurro.

Fonte-Repubblica