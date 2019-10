Repubblica – Soriano sta a guardare, parte il casting per la trequarti

La squalifica di Soriano apre le porta alla lotta per la maglia da titolare nella trequarti rossoblu. Il ruolo di Soriano era l’unico infatti a non essere mai stato toccato dalle rotazioni di Sinisa. La sua assenza forzata costringe ora lo staff a cercare un’alternativa nel suo ruolo. Chissà che non possano aprirsi spazi importanti per chi adesso ha giocato meno. Sulla carta infatti il sostituto designato è Mattias Svanberg, quest’anno utilizzato solo per 14 minuti in Coppa Italia.

Le alternative non sono però finite. Come trequartista atipico ci sarebbe anche Dzemaili. Un ruolo che permetterebbe allo svizzero di trovare maggiore spazio in avanti e magari ritrovare la confidenza con la porta che ultimamente gli è mancata. Un’altra ipotesi è Andreas Skov Olsen, per un Bologna più propositivo ed imprevedibile in avanti. La sua partenza però, specialmente in un ruolo così delicato per gli equilibri della squadra, sembra più un rischio che un’opportunità. Un’ultima opzione potrebbe essere l’esperienza di Palacio, con uno tra Destro e Santander in avanti.