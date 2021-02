Repubblica – Skov Olsen titolare con Dominguez

Nel destino di Skov Olsen ci sono Parma e Benevento.

Il danese è stato titolare contro di loro tre delle quattro volte che li ha affrontati, e stasera completerà il cerchio, partendo nuovamente titolare contro i sanniti. Ancora Skov dunque largo a sinistra, mentre l’unico cambio rispetto alla gara del Tardini sarà Dominguez per Svanberg, vista la squalifica dello svedese. Per il resto confermati gli stessi undici dell’ultima gara: Tomiyasu a destra, Barrow punta e Sansone largo a sinistra, mentre ancora non convocati ne Medel ne Faragò. Nel Benevento squalificati Ionita e Improta, a destra giocherà Depaoli, visto l’infortunio di Letizia . Prima convocazione per l’argentino Gaich, ma dovrebbe comunque giocare Lapadula dal primo minuto.

Fonte-Repubblica