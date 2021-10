Repubblica – Skov Olsen e Vignato: bene in nazionale

Entrambi in gol con la maglia del proprio paese

Il Bologna negli ultimi anni ha dimostrato più volte di saper investire sui giovani di talento, anche se è necessario avere pazienza e concedere loro il tempo di crescere. Il danese ha segnato il primo gol nel 4-0 della Danimarca sulla Moldavia portando il suo bottino in nazionale a 5 gol in 12 presenze. Il giovane azzurro, al debutto con la nazionale under 21, nella sfida contro i pari età della Bosnia ha siglato il gol del momentaneo 2-0. Oggi sono entrambi attesi nuovamente in campo: la Danimarca sfida l’Austria (priva di Arnautovic) mentre l’Italia Under 21 a Monza giocherà contro la Svezia. Se Vignato anche in rossoblù ha dimostrato di saper stare in campo con autorevolezza, il danese ha avuto un rendimento più altalenante e non è da escludere che la società decida di mandare quest’ultimo in prestito a gennaio per farlo giocare con più costanza.