Repubblica – Sinisa torna al Sant’Orsola, tra webcam, tv e la sua infermiera

Torna la battaglia più impegnativa per Sinisa Mihajlovic, che adesso dovrà tornare in ospedale e cominciare un nuovo ciclo di cure

E' sopraggiunta ieri come un fulmine al ciel sereno la notizia di un nuovo ricovero per Sinisa Mihajlovic per un nuovo ciclo di cure, che siano tradizionali o con chemioterapia, per il riacutizzarsi della sua malattia recidiva.