Repubblica – “Sinisa riflette”, Fenucci apre la stagione dei dubbi

Nessuno può silurarlo, deciderà Mihajlovic se restare. Ipotesi Lazio, se salta Gattuso

L’idea che ha trasmesso Mihajlovic domenica sera in conferenza stampa è quella di un uomo che non vedeva l’ora di fuggire da Bologna, nonostante i due anni di contratto rimasti.

Sceglierà lui il suo destino, visto che nessuno a Casteldebole ha la forza di silurarlo e, come ha ammesso Fenucci: "Sinisa s’è preso 4-5 giorni per riflettere, la proprietà ci ha ribadito la volontà di rinforzarci ulteriormente e ne parleremo col tecnico, cercando di migliorarci dove possibile e approfittando del fatto che il prossimo mercato sarà ancora particolare". Intanto la possibilità che Miha vada alla Lazio c’è ancora, nonostante in pole per la panchina biancoceleste ci sia Gattuso. Molti sostengono che se dovesse trovare di meglio, il tecnico serbo se ne andrà, ma dopo un campionato da 41 punti e uno stipendio così importante, non c'è la fila per averlo. Insomma, deciderà Mihajlovic il suo futuro, mentre da Verona dicono che, dopo Emanuel Vignato, potrebbe arrivare pure il fratello Samuele, classe 2004.