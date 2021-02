Repubblica – Sinisa e Ibra: non solo festival

“Se Ibrahimovic fosse venuto al Bologna oggi saremmo in Europa League”.

E ancora: “Per il futuro qui sto bene, ma sono una persona ambiziosa e mi sarebbe piaciuto far qualcosa di più importante: si può fare anche qui, bisogna vedere se si ha la voglia di investire”. Parole e musica di Sinisa Mihajlovic, ospite a Tiki Taka. Il tecnico serbo e lo svedese si rincontreranno a Sanremo, probabilmente il 4 marzo tra Cagliari e Napoli. Sabato arriva invece la Lazio al Dall’Ara, e il Bologna rischia di dover far a meno a sinistra sia dello squalificato Hickey, che dell’infortunato Dijks, anche se lo staff rossoblù proverà fino all’ultimo a recuperare l’olandese. Pronto a traslocare di fascia Tomiyasu, con De Silvestri, in gol all’andata, a riprendersi il posto di esterno destro.

Fonte-Repubblica