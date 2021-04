Repubblica – Sinisa: “Bologna, resto con Saputo è tutto ok”

Il tecnico scioglie ogni dubbio: "Il patron è ambizioso come me. Una punta, un centrale in difesa e ci siamo"

"Ho incontrato Saputo e l’ho visto ambizioso come me. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra, vedremo se ci riusciremo ". Parole diverse rispetto a cinque mesi fa, quando il tecnico prendeva di petto l’urgenza di rinforzare la rosa, a costo di scontrarsi coi vertici di Casteldebole. "Per migliorare, la ricetta è semplice: mantenere quelli che abbiamo e aggiungere una punta e un difensore centrale. Ma capisco che in un periodo come questo non si può far tutto. Qualcuno magari lo venderemo, ma sono sicuro che Saputo farà di tutto per migliorare la squadra".