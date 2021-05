Repubblica – Sinisa a Ferrero: “Se Ranieri va prendi Stankovic”

Il presidente blucerchiato aveva chiesto un consiglio a Sinisa: nessun interesse della Samp per il tecnico rossoblù

L'incontro di qualche settimana fa tra Sinisa Mihajlovic e Massimo Ferrero aveva destato qualche dubbio nell'ambiente rossoblù, lasciando pensare a un possibile interesse della Sampdoria per il tecnico serbo in vista della prossima stagione.

In realtà i due sono amici, e il presidente blucerchiato avrebbe chiesto solo un consiglio a Sinisa se fosse maturato il divorzio in panchina con Claudio Ranieri, oggi ipotesi più remota. Mihajlovic gli avrebbe dunque consigliato Dejan Stankovic, suo grande amico ed ex compagno di squadra, oggi alla guida della Stella Rossa (degli ex rossoblù Falcinelli e Falco). Si sarebbe trattato quindi di un colloquio senza alcuna finalità lavorativa futura, ma piuttosto di un suggerimento nel caso il presidente della Samp non trovasse l'accordo economico con il suo attuale allenatore. La Sampdoria non pare dunque interessata all'ingaggio di Mihajlovic, che ha ancora un contratto di due anni con il Bologna, nonostante le voci di un possibile addio