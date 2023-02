Repubblica – Restyling Dall’Ara pronto per il 2027

Dall'insediamento di Joey Saputo a patron del club sono passati quasi nove anni. Era l'autunno del 2014 e i tifosi del Bologna erano colmi di speranze per il futuro, dal momento che la ristrutturazione del Dall'Ara era uno degli obiettivi principali del nuovo proprietario canadese. Fra l'allungamento delle tempistiche, causa burocrazia italiana, e un graduale aumento delle spese di costruzione, sembrava che il progetto non sarebbe mai venuto alla luce. Adesso, invece, la definizione è vicina. Quest'estate verranno presentati in maniera ufficiale i due progetti: il primo per la ristrutturazione dello stadio, con particolare premura antisismica per la Torre di Maratona; il secondo per lo stadio temporaneo al Caab, vicino la zona Fico. Quest'ultimo ospiterà le partite casalinge del Bologna per almeno due stagioni, la 2025/26 e la 2026/27, in attesa del termine di lavori di ristruttazione dello stadio principale.