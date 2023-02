Repubblica – Verso il tutto esaurito per domenica. Orso recupera, Medel e Moro scalpitano

Bologna - Inter dello scorso anno è stata una delle partite decisive del campionato. Il gol di Sansone spense definitivamente le speranze dei nerazzurri di arrivare al 20° scudetto. Quest'anno sarà un match altrettanto importante, forse più per il Bologna, che vuole rimanere lì in alto in classifica.

Come riportato da Repubblica, i tifosi daranno il loro massimo supporto, tanto che il Dall'Ara va verso il sold out. Il record stagionale è stato già superato, con oltre 26mila biglietti venduti, ai quali potrebbero aggiungersene altri duemila circa. Per quanto riguarda le questioni di campo, il match winner della passata stagione, Sansone, tornerà in panchina, Arnautovic rimarrà fuori e seguirà la partita dalla tribuna. Orsolini, invece, ha recuperato dalla febbre e sarà regolarmente in campo, affiancato da Barrow nella posizione di centravanti. Thiago Motta ha dei dubbi per quel che riguarda la mediana, dove Ferguson è acciaccato, mentre Medel e Moro scalpitano per una maglia da titolare.