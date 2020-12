Repubblica – Sfrontato o cauto? Sinisa vara l’assetto anti Atalanta

Se Mihajlovic lamenta ad ogni piè sospinto la mancanza di un centravanti, Gasperini s’è preso il lusso di rifilare quattro gol alla Roma tenendo fuori un asso come Gomez.

Nonostante la rottura e di conseguenza l’assenza del Papu domani, la Dea vanta un parco giocatori che anche quest’anno è stata capace di arrivare agli ottavi di Champions. C’è molta curiosità di vedere come Mihajlovic preparerà questo duello impari, memori del fatto che contro le grandi il Bologna quest’anno di punti non ne ha ancora fatti. Nonostante la storia racconti che il calcio di Sinisa non contempli complessi di inferiorità, il tecnico serbo sapeva bene che perdere a Torino sarebbe stato gravissimo ed è stata varata una squadra prudente. Con l’Atalanta ( arbitrerà Chiffi) è chiaro da che parte pende il pronostico, vista la differente caratura delle due formazioni. Ma Sinisa sa bene che ci sono sfide in grado di far svoltare un campionato. Stavolta i suoi, inferiori in tutto, non hanno nulla da perdere. E del resto nessuno, quando si gareggia, parte mai battuto.

Fonte-Repubblica