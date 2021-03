Repubblica – Signori assolto: “Ora spera nella riabilitazione nel calcio”

Dopo un calvario interminabile, l'ex bomber rossoblù è libero dalle accuse di combine

Ieri, in prossimità della Pasqua, la resurrezione in tribunale dopo due processi durati complessivamente oltre sette anni. La riabilitazione in Federcalcio, dalla quale l'ex bomber rossoblù era stato radiato, sarà il prossimo passo. "Speriamo, con tutte le prove che sono emerse – confida l’avvocata Patrizia Brandi - che il giudice ne tenga conto".