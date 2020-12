Repubblica – C’è l’idea Inglese per gennaio

Ieri sera tutto lo staff tecnico rossoblù ha guardato la partita dei suoi prossimi avversari in tv, ovvero il Torino.

La truppa di Mihajlovic affronterà infatti i granata domenica alle 12.30 al Grande Torino. A quanto è emerso ieri l’unico che potrebbe recuperare, fra quelli fuori, è l’olandese Schouten che per colpa di un affaticamento muscolare ha saltato la sfida di Spezia e quella con la Roma. Il Bologna inizia a muoversi anche sul mercato ed è a caccia di un nuovo numero nove. Nelle ultime ore è spuntata l’idea Inglese per gennaio. L’attaccante appena acquistato dal Parma, fra Covid e guai fisici ha giocato sette gare sin qui, quattro da titolare, non ha ancora segnato ma piace molto ai dirigenti rossoblù.

Fonte-Repubblica