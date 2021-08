Repubblica – Scatta l’ora di Arnautovic. E in attacco si cerca Faghir

Stasera debutta l'austriaco, ma il Bologna cerca anche un altro attaccante: c'è il nome di Faghir

Perchè se il titolare Sinisa Mihajlovic ce l'ha, per il vice esiste ancora un punto interrogativo: le gerarchie offensive verranno sciolte in queste gare, tra l'amichevole di Lignano Sabbiadoro e la Coppa Italia. Van Hoojidonk è parso ancora acerbo, per ammissione dello stesso tecnico serbo, e ancora non pronto per la Serie A. Ma è anche vero che a Casteldebole sono convinti che possa maturare una volta presa confidenza con la squadra, consci del suo grande potenziale. Santander e Falcinelli non rientrano nei piani, e così i rossoblù tornano a sondare il nome di Wahid Faghir, 18enne danese in forza al Vejle, da mesi sul taccuino degli scout di Bigon. Centravanti di fisico capace anche di fare reparto da solo, secondo Repubblica il giocatore ha un costo che oscilla tra i 3 e i 4 milioni.