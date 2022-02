Repubblica – Saputo non soddisfatto

Il presidente è atteso in città nei prossimi giorni

Il presidente arriverà in Italia fra giovedì e venerdì; lunedì sera sarà in tribuna al Dall’Ara per assistere al match contro lo Spezia. Il segnale che vuole mandare il patron rossoblù appare chiaro: la situazione è estremamente delicata e necessità di una riflessione. Intanto sui social e a Casteldebole divampa la protesta: nel pomeriggio di ieri, fuori dal Centro tecnico Niccolò Galli, sono apparsi due striscioni di contestazione nei confronti della squadra e della società. La settima sconfitta nelle ultime 9 partite mette Mihajlovic in una posizione difficile ma al momento si escludono ribaltoni. Ieri mattina c’è stato lungo confronto tra la squadra, il tecnico serbo e il d.s. Bigon che ha avuto come obbiettivo quello di sottolineare gli aspetti positivi e rinfrancare la squadra piuttosto che deprimerla. Ora il Bologna ha necessita di ritrovare morale e condizione fisica ma soprattutto di tornare alla vittoria.