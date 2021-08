Repubblica – Sapore d’Europa: doppia sfida al Liverpool

E Dijks finisce di nuovo ko

Oggi, prima alle 16 poi alle 18, andrà in scena la supersfida che vedrà impegnato il Bologna al Liverpool.

Dopo il Dortmund, i rossoblù scenderanno in campo ad Evian contro un'altra big europea, ma dovranno fare a meno di Arnautovic, Barrow, Soriano e Dijks, che rimarrà a casa per una contusione al dito del piede con edema osseo. L'esterno olandese rischia l'ennesimo lungo stop, e rischia di creare un vuoto sull'out mancino, visto che anche Hickey non è ancora disponibile. Capitolo mercato: si avvicina l’arrivo di Theate. Il suo club infatti, l'Oostende, ha già comprato il sostituto.