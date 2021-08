Repubblica – Riflessioni sì, processi per ora no: e Sinisa corre ai ripari

Dirigenti a confronto, mentre Mihajlovic studia nuove soluzioni in vista dell'esordio in campionato

Da una parte l'allarmismo, già presente nelle amichevoli estive e confermato lunedì scorso al Dall'Ara, dall'altra la volontà di rimanere lucidi e non fasciarsi la testa alla prima caduta, per quanto grave. I dirigenti si sono confrontati tra loro, mentre Mihajlovic è già al lavoro per studiare alcuni cambiamenti in vista della Salernitana: il tecnico corre ai ripari ripescando Medel, finito ai margini. La coppia Bonifazi-Soumaoro non sta funzionando e il cileno può così tornare titolare. Migliora però la situazione terzini: Hickey è segnalato in buona forma, così come sono migliorati sia De Silvestri che Mbaye. E' poi in arrivo in città anche Joey Saputo, per assistere alla partita di domenica e toccare con mano l'umore della piazza.