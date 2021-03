Repubblica – Ravaglia e Da Costa: via al ballottaggio

Intanto la squadra riprende oggi gli allenamenti

Il dubbio principale per Mihajlovic riguarda la porta, vista la positività al Covid-19 di Skorupski. Sono infatti Federico Ravaglia e Junior Da Costa a giocarsi il posto da titolare contro i nerazzurri, con l'italiano al momento leggermente favorito. Intanto ieri, Musa Barrow ha giocato una trentina di minuti con il suo Gambia, nella sconfitta contro il Congo. Risultato indolore, visto che la sua nazionale era già qualificata per la fase finale della Coppa d'Africa. 90 minuti invece per Medel con il suo Cile, che ha vinto per 2-1 contro la Bolivia in amichevole e che si prepara a sfidare la sua ex squadra sabato sera.