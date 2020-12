Repubblica – Questo Bologna non cresce mai eppure il Toro sta molto peggio

Da Delio Rossi a Donadoni, passando per Inzaghi e infine Mihajlovic.

Nonostante i quattro modi di allenare e di far giocare le proprie squadre, il progetto rossoblù non decolla. Poi ci sono i numeri, che non spiegano tutto ma raccontano molto di questi anni di speranze diffuse, investimenti strozzati e spese ininterrotte: il Bologna non ha mai dato la sensazione di poter svoltare. Domani andrà ad affrontare un Torino il cui allenatore Giampaolo sa di giocarsi tantissimo, essendo ultimo insieme al Crotone e vantando la peggior difesa del campionato. Il Bologna vive invece gli anni grigi ma pure tutto sommato rassicuranti del cosiddetto consolidamento, perchè fra il centroclassifica quasi anonimo e gli abissi delle retrovie, la differenza balza comunque agli occhi.

Fonte-Repubblica