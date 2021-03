Repubblica – Quel fallo che fa discutere. E i conti non tornano

Dopo l’episodio di Hickey contro il Sassuolo, il Bologna si trova ad arrabbiarsi e a recriminare anche per il caso del mani di Nandez contro il Cagliari.

A 5′ dalla fine Sansone colpisce di testa e l’uruguaiano, purchè girato di spalle e a breve distanza, ha il braccio largo e “para” un tiro destinato verso la porta. Episodio simile a quello di Chancellor in Cagliari-Brescia dell’anno scorso, dove li venne fischiato il penalty. Nel frattempo il regolamento è cambiato sui falli di mano in area, e questo di certo non aiuta. Una decisione al limite, che però ha fatto arrabbiare Sinisa Mihajlovic: “Mai una decisione a nostro favore”. A differenza di Reggio Emilia, la società non ha parlato direttamente, ma appoggia in pieno le parole del tecnico rossoblù.

Fonte-Repubblica