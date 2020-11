Repubblica – Bologna in alto per numero di tiri

La statistica dei tiri in porta, per anni una debolezza dei rossoblù, rispecchia esattamente le caratteristiche di Sinisa Mihajlovic allenatore.

Il serbo prese la squadra terzultima e che attaccava con pochi giocatori, secondo il credo di Pippo Inzaghi di contenere il risultato. Ora, a distanza di un paio d’anni da quella situazione, dopo sei giornate di campionato i rossoblù sono quarti per numero di tiri in porta a quota 99, dietro solo a Inter (108), Atalanta (101) e Sassuolo. Seppur l’equazione più tiri in porta uguale più reti non sia valida, è sintomo della mentalità portata da Sinisa. E tutto ciò nonostante l’assenza di un centravanti classico.

Fonte-Repubblica