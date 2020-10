Infortunio Santander, Sinisa ai minimi

Per il ruolo di punta centrale le scelte sono diventate solo due dopo il forfait di Santander: Rodrigo Palacio e Musa Barrow.

La sospetta distorsione rimediata dal Ropero contro la Reggina si è trasformata in un infortunio che richiede un intervento che richiederà una ricostruzione capsulo-legamentosa. Di tuffarsi sul mercato svincolati non se ne parla a Casteldebole per non alterare gli equilibri dello spogliatoio, seppur i vari Balotelli, Pato, Borini e Mandzukic siano nomi piuttosto altisonanti. Un’emergenza che purtroppo non riguarda solo l’attacco e che si intensifica a pochi giorni dalla sfida con il Cagliari. Insomma il Bologna sarà obbligato a stringere i denti in questi due mesi fino a gennaio.

Fonte-Repubblica