Repubblica – Prima e dopo il Covid, cala il pubblico al Dall’Ara

Colpa della pandemia e della crisi economica, del tira e molla sulle capienze, ma anche di un Bologna che non decolla e che non fa tornare pubblico allo stadio. I dati dicono che nelle prime quattro casalinghe non si è mai superato il muro dei 20mila spettatori, avvicinati solo con la Salernitana per via della folta presenza ospite. Nel 19-20, era pre-pandemica, finché le porte degli stadi son rimaste aperte non s’era mai scesi sotto i 20700 della sfida di gennaio col Verona. Sabato con l'Empoli gli spettatori sono stati 15670, un dato paragonabile a quello più basso dell'era Saputo datato settembre 2015 quando otto sconfitte su dieci partite portarono il Dall'Ara a svuotarsi per un Bologna-Udinese da 15576 spettatori.