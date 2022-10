Repubblica – Posch per fermare Kvara

Il georgiano ha impressionato in questo avvio di stagione e ha impressionato anche l'altro giorno in Champions League contro l'Ajax, mostrando uno stato di forma mostruoso. Ma è tutto il Napoli a girare a mille con poker rifilati qua e là. Il Bologna dovrà fare il possibile per arginare lo strapotere azzurro e una delle idee di Motta provate in questi giorni è utilizzare Stefan Posch come terzino bloccato proprio dalla parte di Kvara. Per i rossoblù un problema in più oltre al georgiano, perché in Champions è rientrato anche Osimhen subito in gol contro i lancieri.