Repubblica – Pecci: “Il Bologna sta lavorando meglio del Toro. Motta? Non mi ha stregato”

"Come posizione di classifica stanno abbastanza bene entrambe, ma il Bologna è più avanti e più sereno, mentre a Torino ci sono polemiche. Come squadra e come club i rossoblù stanno lavorando meglio" - le sue parole. "Motta? Lo conosco poco, ma mi sembra un tipo educato, serio, che non dice mai nulla fuori posto. Non mi ha stregato, ma sono contento di questo bel momento per il Bologna". Sulla possibilità di vedere i rossoblù in Europa la prossima stagione dice: "Sarebbe bello. Vediamo cosa succede alla Juventus, ma il Bologna può provarci. Ci sono quattro, cinque squadre più forti, ma in quella grossa zona di mezzo può succedere di tutto".